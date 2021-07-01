الجفاف يضرب أهوار ذي قار بسبب شحة المياه

الجفاف يضرب أهوار ذي قار بسبب شحة المياه
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- شهدت الأهوار الوسطى في ذي قار، الخميس، انخفاضا جديدا في المناسيب وبدأ الجفاف واضحا على تلك المناطق.ومنذ عدة أسابيع يحذر ناشطون في مجال البيئة من مخاطر شحة المياه في الأهوار، إذ تم تسجيل هجرة أكثر من 13 عائلة الشهر الماضي من مناطق الاهوار هربا من الجفاف.

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