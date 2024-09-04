الجمارك:أكثر من تريليون ديناراً الإيرادات خلال النصف الأول من العام الحالي

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس الهيئة العامة للكمارك العراقية حسن العكيلي، الأربعاء، عن تحقيق أكثر من تريليون دينار إيرادات خلال النصف الأول من العام الحالي، مشيراً إلى مضاعفة هذا المبلغ حتى نهاية السنة.

وقال العكيلي في حديث صحفي، عقب حضوره استضافة في مجلس النواب “حضرنا اليوم إلى جلسة استضافة في اللجنة المالية النيابية واستعراضنا أهم نشاطات هيئة الكمارك خلال العامين الماضي والحالي، وفي مقدمتها مشروع الأتمتة”.

وأضاف “إيرادات الهيئة العامة للكمارك حققت في العام 2023 إيرادات بلغت تريليوناً و33 مليار دينار بزيادة بلغت نسبتها 28% عن العام الذي سبقه”.

وتابع “خلال النصف الأول من العام الحالي وصلت إيرادات الهيئة إلى تريليوناً و145 مليار دينار، وسنصل في نهاية العام إلى المبلغ المقرر وهو تريليونيّ دينار”.

وأكد العكيلي أنه “بموجب قانون الموازنة، المبالغ المتحصلة من الكمارك تُقاس سنوياً وإذا تم قياس المبالغ المتحققة من الهيئة فنحن ضمن النسبة المقبولة”.