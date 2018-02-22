الجماعة الإسلامية:الأحزاب الكردية ستدخل الانتخابات منفردة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- نفى النائب عن الجماعة الاسلامية الكردستانية زانا سعيد، اليوم الخميس، وجود تحالفات انتخابية فيما بين الكتل الكردية، استثناء تحالف وحيد تم تشكيله في المناطق المتنازع عليها.وقال سعيد في تصريح صحفي له اليوم، ان “الكتل الكردستانية ليس لديها تحالفات انتخابية، باستثناء تحالف (الوطن) الذي تم تشكيله في المناطق المتنازع عليها”.وبين ان هذا التحالف يضم “كتل التغيير والجماعة الاسلامية وائتلاف برهم صالح”، مشيرا الى انه “كانت هناك مشكلة بالنسبة لمن يكون في أول قائمة التحالف وتم تجاوزها”.واضاف سعيد ان “الكتل الكردستانية ستدخل الانتخابات منفردة وليس هناك تحالفات اخرى في بقية المحافظات”.وكان النائب عن كتلة التغيير النيابية هوشيار عبد الله، قد كشف لـ”الغد برس” في 16 كانون الثاني الماضي، ان كتلته “تحالفت مع الجماعة الاسلامية، وقائمة برهم صالح التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة، تحت مسمى (تحالف وطن)”، مبينا ان “التحالف سيدخل في المناطق المتنازع عليها في كركوك وديالى ونينوى”.واضاف ان” كتلة التغيير وبقية الكتل المتحالفة ستدخل في محافظات اقليم كردستان الاربعة بشكل منفرد”، موضحا ان “هناك مجموعة من المشتركات جمعت الكتل الثلاث المتحالفة ومنها التمسك بمبدأ المواطنة، وتغيير الحوار السياسي مع بغداد”.وأشار عبد الله الى ان “هناك دافع لدى الكتل الثلاث المتحالفة الى البدء بحقبة جديدة للتمسك بالوطن والمواطنة والابتعاد عن التخندقات الحزبية والطافية والقومية لبناء وطن بعيد عن الحزبية”.