الجماعة الإسلامية:الفساد في الإقليم أكبر وأعمق مما يتم إعلانه

الجماعة الإسلامية:الفساد في الإقليم أكبر وأعمق مما يتم إعلانه
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبر القيادي في الجماعة الإسلامية الكردستانية، سوران عمر، اليوم الأحد (10 كانون الثاني 2021)، أن الخطوات التي تعلن عنها حكومة إقليم كردستان تحت مسمى الإصلاح هي خطوات “إعلامية”، وفقاً لقوله.وقال عمر في حديث صحفي، إن “الفساد في الإقليم أكبر وأعمق مما يتم إعلانه، والحكومة لا تمتلك الجدية في محاربته بل هي شريك أساسي في الفساد والأرقام الفضائية والتهريب”.وأضاف، أن “إعلان الحكومة عن خطة لمحاربة التهريب أمر غريب، لأن مَن يقوم بعمليات تهريب النفط والمواد الأخرى والسيطرة على المنافذ الحدودية، جهات تابعة لرئيس الحكومة وباقي المسؤولين المتنفذين، وبالتالي خطة الإصلاح هي للاستهلاك الإعلامي فقط”.وكانت حكومة إقليم كردستان، قد أعلنت عبر بيانات مختلفة، عن إيقاف رواتب الآلاف من الموظفين الذين يتسلمون رواتب غير قانونية، كما بدأت خطة لإيقاف التهريب في المنافذ الحدودية عبر تشكيل لجنة مشتركة من الداخلية والبيشمركة في الإقليم.ويوم أمس السبت، أكد عضو برلمان إقليم كردستان، سيروان هركي، أن حكومة الإقليم جادة في إيقاف عمليات التهريب داخل المعابر الحدودية.وكانت حكومة الإقليم قد أصدرت، في وقت سابق، قرارات بإيقاف رواتب أكثر من 23 ألف شخص، ممن يتلقون رواتب من الدولة، ولا تتوفر فيهم الشروط، ممن يطلق عليهم محلياً تسمية ’’فضائيين’’.وشمل قرار إيقاف الرواتب، ذوي شهداء ومؤنفلين.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *