الجماعة الإسلامية تدين الاعتداء على أحد نوابها من قبل الاسايش الكردية
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أربيل/ شبكة اخبار العراق- ادانت كتلة الجماعة الاسلامية الكردستانية ، الاثنين، الاعتداء على احد نوابها من قبل قوات الاساييش في اربيل .وذكر رئيس كتلة الجماعة الاسلامية الكردستانية احمد حمة رشيد في بيان صحفي له اليوم: ” ندين ونستنكر جريمة الاعتداء على النائب الشيخ سليم همزة عضو مجلس النواب عن كتلتنا من قبل قوات الاساييش في اربيل بسبب مشاركته ودعمه ومساندته لتظاهرات الموظفين اليوم “.واضاف ان ” هذا الاعتداء السافر على احد ممثلي الشعب دليل على الافلاس السياسي والانحطاط الاخلاقي الذي وصلت اليه السلطة في اربيل ويفند كل ادعاءاتهم بالديمقراطية و سيادة القانون”. وتابع رشيد ان ” كتلتنا كتلة الجماعة الاسلامية الكردستانية وقفت و سوف تقف مع مطالب الشعب و حقوقه بكل الوسائل القانونية وان هذا الاعتداء لن يزيدنا الا اصرارا وقوة “.واكد ان” السلطة التي لا تستمع لمطالب الشعب و لا تسمح بالتظاهر وتقييد الحريات السياسية وتمد يدها الى جيوب الموظفين وتستولي على خيرات البلاد لصالح مافيات الفساد الحاكمة مثل هذه السلطة فاقدة للشرعية ، ويجب ان ترحل وان يحاكم المسؤولين عنها في محاكم علنية وعادلة عن كل دينار سرقوه وعن كل قطرة دم تسببوا في اسالتها و عن كل شبر من الارض ضيعوها”.