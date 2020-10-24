الجمجمة اللغز.. سنوات من البحث تقود لكشف السر

وأبلغ الموظفان السلطات بالأمر، التي بدورها أجرت تشريحا للجمجمة.

ويقول موقع “كي. جي. دبلوي” المحلي في ولاية

نقلا عن المحققة في شرطة مقاطعة كلاكاماس، ماري نان، أن السلطات اعتقد في البداية أن عمر الجمجمة يبلغ 10 أعوام، بمعنى أنها تعود شخص توفي منذ عقد من الزمان.

وأضافت المحققة الأميركية أن الاعتقاد السائد حينها أن الجمجمة تعود لذكر في العشرينيات من عمره، لكن القضية دخلت في غياهب النسيان لسنوات طويلة، بسبب عدم وجود فحص الحمض النووي “دي أن إيه”.

وفي عام 2008، أعادت السلطات فتح ملف القضية عندما أجرت الطبيبة الشرعية في الولاية، فيرونيكا فانس فحص الجمجمة.

وجمعت الطبيبة الأميركية عينات من

لتخلص إلى أن الجمجمة تعود إلى فتاة في أوائل العشرينيات من عمرها أو في أواخر سن المراهقة، غير أن الحقيقة لم تتضح بشكل كامل هنا.

وقالت الطبية فانس: “إنه إذا لم تتمكن من معرفة الاسم الأول والأخير لصاحب الجمجمة، فهذا يعني أنك لم تحل لغز القضية”.