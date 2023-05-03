الجمعة المقبل المواجهة بين فريق الشرطة والقوة الجوية

الجمعة المقبل المواجهة بين فريق الشرطة والقوة الجوية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم ، أن قمة الجولة 27 من الدوري والتي ستجمع الشرطة (المتصدر) مع وصيفه القوة الجوية سيحتضنها ملعب الشعب الدولي، الجمعة المقبل.ويمتلك الشرطة 54 نقطة، فيما يتأخر الجوية بفارق نقطتين.ومن المتوقع أن تحظى المواجهة المرتقبة بمتابعة جماهيرية كبيرة، علاوة على مشاركة أبرز لاعبي المنتخب العراقي بتشكيلة الفريقين.وحسب الجدول المعلن، سيلعب الزوراء الثالث بـ 51 نقطة مع نفط الوسط باليوم ذاته على ملعب النجف الدولي، فيما يحل الكهرباء الرابع، ضيفا ثقيلا على زاخو.وقررت لجنة المسابقات أيضا تعديل مواعيد وتوقيتات مباراتين بهذه الجولة، إذ تقرر إقامة لقاء الديوانية، مع ضيفه الطلبة بملعب النجف الدولي مساء السبت المقبل، فيما تم تأجيل لقاء النفط وأربيل لليوم التالي، وإقامتها بملعب الراحل أحمد راضي بالعاصمة بغداد.

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