الجميلي:مستوى التبادل التجاري بين العراق وإيران سيتضاعف

الجميلي:مستوى التبادل التجاري بين العراق وإيران سيتضاعف
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلن رئيس مجلس الاعمال العراقي داود الجميلي، اليوم السبت، ان مستوى التبادل التجاري بين العراق وايران سيتضاعف في حال تنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة للبلدين.وقال الجميلي في تصريح لوكالة انباء ايران “ارنا”، على هامش مشاركة وفد عراقي في المعرض الرابع والعشرون للنفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات في طهران، ان “السلع الايرانية هي الطاغية في السوق العراقية وتغطي اكثر من 30 الى 40% من السوق العراقية بمختلف منتوجاتها من المواد الغذائية والادوات الاحتياطية والمواد الاولية التي تدخل في الصناعة والسيارات والادوية والادوات الصحية”.واشار الى ان “القرار الامريكي الاخير في تشديد العقوبات على ايران سينعكس بشكل كبير على العراق في حال تم الالتزام به حيث سيؤدي الى ارتفاع اسعار المواد ويمكن ان يخلق ازمة كبيرة للمواطن العراقي بالتحول للاستيراد من دولة اخرى”.

وبين ان “البضاعة الايرانية اليوم في السوق العراقية سعرها مناسب جدا بالنسبة للمستهلك العراقي، والسبب هو ان ايران تمتلك صناعة استراتيجية وصادرات على مستوى عال في المنطقة”.ولفت الجميلي الى ان “الصناعات الايرانية اصبحت ممتازة وتنافس كبريات الدول المنتجة الاخرى على صعيد الجودة، بالاضافة الى الاسعار التنافسية والمناسبة، والعراق لايمكن ان يفقد الكثير من هذه البضاعات لان ذلك سينعكس على المواطن العراقي ويحمله تبعات كثيرة”.وتابع “ايران جار عزيز على العراق وتربطهما حدود مشتركة وما يضر الشعب الايراني يضر الشعب العراقي، وما يضر الشعب العراقي يضر الشعب الايراني، والعلاقات العراقية الايرانية اليوم باوج عظمتها والشعبين هما اقرب شعبين لبعضهما في المنطقة”.

وأوضح الجميلي “الجمهورية الاسلامية هي اكبر مصدر تجاري للعراق بنسبة تبادل بلغت 10 مليارات دولار سنويا ويعتبر هذا رقما متميزا على مستوى العالم، وهناك طموح مشترك لرفع مستوى التبادل التجاري الى 20 مليار دولار سنويا”.ولفت الى انه “ليس بعيدا ان يصل مستوى التبادل التجاري بين البلدين الى الضعف اذا كانت هناك مشاريع استثمارية مشتركة للبلدين يشارك فيها القطاع الخاص، بل من الممكن ان تصل الى اكثر من ذلك”.وبين الجميلي ان “الصناعة الايرانية اصبحت رصينة وتمتلك الخبرة الكبيرة وفي حال وجود منتج محلي بعنوان صناعة عراقية وهو صناعة ايرانية عراقية مشتركة نؤكد بأن هذا الرقم سيرتفع جدا ويضاعف، وهذا ما طلبناه من الجانب الايراني ودعوناهم لبناء مشاريع واستثمارات مشتركة وصناعة مشتركة لغرض تلبية احتياجات السوق المحلي في العراق”.

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