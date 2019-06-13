الجميلي:مقترح بخروج السجناء لمدة 12 ساعة في اليوم

الجميلي:مقترح بخروج السجناء لمدة 12 ساعة في اليوم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت النائبة وحدة الجميلي، الخميس (13 حزيران 2019)، عن مقترح ناقشه مجلس الأمن الوطني، أمس، يسمح بخروج السجناء يومياً الى عوائلهم.وقالت الجميلي في مؤتمر صحفي، إن “اجتماع مجلس الامن الوطني امس ناقش عملية وضع سوار الكتروني في معصم السجناء مقابل خروجهم يوميا الى منزلهم من الساعة 8 صباحا الى 8 مساء ثم العودة مساء الى السجن”، مبينة ان “لدينا معلومات ان مشروع السوار الالكتروني سيطبق على سجناء دون غيرهم، وازاء ذلك نستبعد المضي بهذا المشروع”.ودعت النائبة، “مجلس الامن الوطني الى معالجة ملف السجناء من ناحية قانونية اخرى بتسريع حسم قضايا الموقوفين الذين يقبعون في السجون العراقية منذ اكثر من خمس سنوات”، مطالبة المجلس، “لدى مناقشته ملفي السجون والسجناء بحسم قضايا المفقودين والمغيبين والموقوفين ايضا دون استثناء”.واشارت الى “وجود الالاف المفقودين المغيبين قصريا على ايدي قوات عسكرية مجهولة وقوات حكومية اخرى، لاسيما وان الحكومة تعلم بذلك اسوة بالمنظمات الدولية والاممية الأخرى”.واوضحت ان “لدينا قاعدة بيانات موثوقة بملفات اولئك المغيبين والمفقودين لكن لا نعرف مصيرهم وموقع وجودهم”، مؤكدة “ضرورة ان تأخذ الحكومة دورها الفاعل في علاج هذين الملفين”.

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