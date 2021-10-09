الجواز العراقي أسوأ جواز في العالم للسنة 18 على التوالي

الجواز العراقي أسوأ جواز في العالم للسنة 18 على التوالي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- صنفت شركة “هينلي” البريطانية التي تعنى بالاستشارة العالمية للمواطنة والإقامة، جواز السفر العراقي كثاني أسوأ جواز سفر في العالم للسنة 18 على التوالي، وذلك بالنظر إلى الأماكن والوجهات التي يتيح السفر إليها متخطياً أفغانستان الذي حل بالمرتبة الأولى، ومتقدماً على الجواز السوري الذي جاء ثالثاً.وفي تقريرها الجديد لعام 2021 وضعت “هينلي” جواز السفر العراقي فيما قبل الأخيرة في ترتيب جوازات العالم، مشيرة إلى أنه يمكن للمرء السفر من خلاله إلى 28 وجهة متاحة حول العالم فقط.ووفقاً للشركة فإن اليابان وسنغافورة تصدرت الترتيب العالمي لجوازات السفر حيث يمكن لمواطنيهما زيارة 193 دولة حول العالم من دون تأشيرة، فيما أتت كوريا الجنوبية مع ألمانيا في المرتبة الثانية وفنلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وإسبانيا في المركز الثالث بين أفضل الجوازات.

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