الجوية تصعد للدور الثامن في منافسات بطولة كأس العراق

الجوية تصعد للدور الثامن في منافسات بطولة كأس العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بلغ فريق القوة الجوية، اليوم الثلاثاء، دور الـ (8) من منافسات بطولة كأس العراق للموسم 2022/ 2023 بعد تغلبه على فريق الشرطة بفارق ركلات الجزاء بنتيجة (7 – 6).وسجل فريق القوة الجوية أولاً هدفه بواسطة اللاعب شريف عبد الكاظم في الدقيقة (14)، ثم عادل الكفة لاعب الشرطة احمد فرحان في الدقيقة (59).ثم لجأ الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية ليحقق القوة الجوية الفوز.

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