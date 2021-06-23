الجيش الأمريكي: 50% نسبة انسحاب قواتنا من افغانستان

الجيش الأمريكي: 50% نسبة انسحاب قواتنا من افغانستان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي، اليوم الاربعاء، أن عملية انسحاب القوات العسكرية الأمريكية من أفغانستان اكتملت بنسبة تجاوزت الخمسين بالمئة.وأوضحت القيادة في بيان، أنها سلمت رسميا 6 منشآت لوزارة الدفاع الأفغانية، فضلا عن 14379 قطعة من المعدات التي سيتم تدميرها.وأشارت إلى أنها “لن تقوم بتحديث النسبة المئوية لعملية الانسحاب من الآن فصاعدا لأسباب تتعلق بأمن العمليات والحفاظ على سلامة القوات”.يذكر أن واشنطن كانت قد أعلنت أنها ستسحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان دون شروط بحلول ايلول المقبل.

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