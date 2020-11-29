الجيش الإثيوبي يتقدم نحو عاصمة إقليم تيجراي

الجيش الإثيوبي يتقدم نحو عاصمة إقليم تيجراي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بدأ الجيش الإثيوبي، بشن هجوم على مدينة ميكيلي، عاصمة إقليم تيجراي للقبض على قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.وقال تلفزيون تيجراي إن القصف على مركز الإقليم بدأ في ميكيلي، التي يقطنها نحو نصف مليون إنسان، بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس.ولم يصدر على الفور تأكيد من الحكومة الإثيوبية حول استهدف عاصمة تيجراي.وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإثيوبي السيطرة على بلدات استراتيجية هامة من قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، والتوجه نحو ميكيلي، مركز إقليم تيجراي.​​​​​​​وبدأت مواجهات مسلحة بين الجيش الإثيوبي و»الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي» في الإقليم.وهيمنت الجبهة على الحياة السياسية في إثيوبيا لنحو 3 عقود، قبل أن يصل آبي أحمد إلى السلطة عام 2018، ليصبح أول رئيس وزراء من عرقية «أورومو».و«أورومو» أكبر عرقية في إثيوبيا بنسبة 34.9 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 108 ملايين نسمة، فيما تعد «تيجراي» ثالث أكبر عرقية بـ7.3 بالمئة.وانفصلت الجبهة، التي تشكو التهميش، عن الائتلاف الحاكم، وتحدث آبي أحمد بإجراء انتخابات إقليمية في سبتمبر/ أيلول الماضي، اعتبرتها الحكومة «غير قانونية»، في ظل قرار فيدرالي بتأجيل الانتخابات بسبب جائحة كورونا. 

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