الجيش الإسرائيلي:أمام إسرائيل أيام قاسية أخرى

الجيش الإسرائيلي:أمام إسرائيل أيام قاسية أخرى
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن 26 جنديا قتلوا منذ هجوم أمس، قائلا إن أمام إسرائيل أيام قاسية أخرى.كما قال إن إسرائيل قضت على أكثر من 400 مقاتل من حماس، معلنا “سنصعد الغارات ضد قادة حماس في الساعات المقبلة”.وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي “عشنا أوقاتا عصيبة في الساعات الأربع والعشرين الماضية”، قائلا إن “الحرب قاسية وأمامنا أيام قاسية أخرى”.

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