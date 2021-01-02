الجيش الإسرائيلي يتأهب لأحتمال توجيه ضربة إيرانية

الجيش الإسرائيلي يتأهب لأحتمال توجيه ضربة إيرانية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت وسائل إعلام عبرية، السبت، عن وجود مخطط إيراني محتمل لضرب إسرائيل، عبر صواريخ وطائرات مسيرة.وذكر موقع قناة “i24news” العبرية، أن “الجيش الإسرائيلي يتأهب  لاحتمال توجيه ضربة إيرانية، إلى تل أبيب، دون تعيين وقت محدد لها”.وأشار الموقع إلى أن “الجيش الإسرائيلي أجرى الأسبوع الفائت مناورات حربية وتقييم للأوضاع ومناقشات حول احتمال أن تستخدم إيران أسلحة مختلفة مثل صواريخ وطائرات بدون طيار ووسائل أخرى يتم تشغيلها عن بعد”.وبحسب القناة العبرية، فإن “الجيش الإسرائيلي يعتقد أن الإيرانيين يستعدون لمثل هذه العملية في الوقت الحالي”.

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