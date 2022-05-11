الجيش الإسرائيلي يقتل الصحفية (​شيرين أبو عاقلة)

الجيش الإسرائيلي يقتل الصحفية (​شيرين أبو عاقلة)
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت ​وزارة الصحة الفلسطينية​، صباح اليوم، عن مقتل المراسلة في قناة “الجزيرة” ​شيرين أبو عاقلة​ برصاصة في الرأس، واصابة مراسل صحيفة “القدس”، علي السمودي، برصاصة في الظهر ووضعه مستقر، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية ​مدينة جنين​ ومخيمها.وشارت قناة “الجزيرة”، الى أن “الزميلة شيرين أبو عاقلة كانت ترتدي سترة الصحافة أثناء استهدافها من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي”.وأوضح الصحفي الفلسطيني المصاب علي السمودي، لوكالة الانباء الفلسطينية، أن “المكان الذي كان يتواجد فيه الصحفيون كان واضحا لدى جنود الاحتلال، ولم يكن هناك أي مسلح او مواجهات في تلك المنطقة، وان الاستهداف جرى بشكل متعمد”، مضيفاً أن “قوات الاحتلال استهدفتنا بشكل مباشر في محيط مدارس وكالة الغوث قرب مخيم جنين ما أدى إلى اصابتي برصاصة في الظهر، واستشهاد الزميلة أبو عاقلة”.وفي السياق، اصيب عدد من المواطنين برصاص الجيش الإسرائيلي بينهم اصابات خطيرة بعد اقتحام مخيم جنين. وحاصر الجنود احد المنازل في المخيم وسط اشتباكات مسلحة، واطلق النار بشكل عشوائي ما أدى الى تسجيل عدد من الاصابات.

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