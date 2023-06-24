الجيش الروسي يبدأ بتنفيذ عملية عسكرية ضد “قوات فاغنر المتمردة”

الجيش الروسي يبدأ بتنفيذ عملية عسكرية ضد “قوات فاغنر المتمردة”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بدأ الجيش الروسي، اليوم السبت، بتنفيذ عملية عسكرية في منطقة فورونيج للتصدي لقوات فاغنر، بعد سيطرة الأخيرة عليها في وقت سابق اليوم. قال حاكم منطقة فورونيج الواقعة في جنوب روسيا، اليوم السبت، إن الجيش الروسي يتخذ الإجراءات اللازمة، من أجل التصدي لمحاولة مجموعة فاغنر إطاحة القيادة العسكرية في البلاد.وأوضح الحاكم ألكسندر غوسيف، في بيان، على وسائل التواصل الاجتماعي، وأنّه وفي إطار عملية مكافحة الإرهاب في فورونيج، تتخذ القوات الروسية الاستعدادات العملياتية والقتالية الضرورية.وفي وقت لاحق، أعلن قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، إسقاط طائرة مروحية روسية حاولت مهاجمة قواته في منطقة فورونيج.هذا ووصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة إلى الأمة، تمرد يفجيني بريجوجن، قائد مرتزقة فاغنر، بأنه خيانة، متعهداً بالدفاع عن الشعب وروسيا. ودعا بوتين، إلى الوحدة، مؤكداً أنّه لن يسمح بوقوع حرب أهلية في روسيا، مبيناً أن تمرد  فاغنر تهديد قاتل للدولة الروسية.وقال بوتين، إن الذين نظموا التمرد المسلح، ورفعوا السلاح ضد الرفاق في القتال، خانوا روسيا والرد على ذلك سيكون صارماً وقاسياً.وأكد بوتين على ضرورة نبذ أي خلاف أثناء تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مضيفاً: «كرئيس لروسيا وكمواطن روسي، سأقوم بكل ما بوسعي للدفاع عن روسيا ووقف هذا التمرد المسلح، وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة لاستعادة النظام في روستوف».وأوضح بوتين، أنّ الأجهزة الأمنية تلقت أوامر بإعلان حالة مكافحة الإرهاب، والقوات المسلحة الروسية تلقت أمراً بتحييد أولئك الذين نظموا التمرد المسلح، مشدّداً على أنّ المعركة التي تخوضها روسيا تتطلب منا الوحدة للتصدي للمخططات الخارجية.وأشار بوتين، إلى أنّ ما يحدث بأنه غدر، لافتاً إلى أنّ محاولة تقسيم المجتمع طعنة في الظهر.

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