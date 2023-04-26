الجيش السوداني:البشير لا يزال في مستشفى عسكري تحت حراسة الشرطة القضائية

الجيش السوداني:البشير لا يزال في مستشفى عسكري تحت حراسة الشرطة القضائية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- قال الجيش السوداني ،اليوم الأربعاء إن الرئيس السابق عمر البشير لا يزال في مستشفى عسكري تحت حراسة الشرطة القضائية.وأضاف في البيان “توضح القوات المسلحة أن جزءا من متهمي 30 يونيو من العسكريين كانوا محتجزين بمستشفى علياء التابع للقوات المسلحة نسبة لظروفهم الصحية وحسب توصيات الجهات الطبية بسجن كوبر قبل اندلاع التمرد” في إشارة إلى الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

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