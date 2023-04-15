الجيش السوداني:قوات الدعم السريع “قوات الغدر والخيانة”

الجيش السوداني:قوات الدعم السريع “قوات الغدر والخيانة”
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الجيش السوداني في بيان له، اليوم السبت، إن “حلقات التآمر والعدوان على السودان تتواصل من قبل القوات المتمردة على الدولة وعلى السيادة الوطنية”.وأضاف: “يخوض أبناءكم في القوات المسلحة منذ صباح اليوم معركة الحق والكرامة الوطنية ويبذلون دماءهم الغالية رخيصة في سبيل الكرامة الوطنية وسننتصر بإذن الله”.وتابع البيان: “تتصدى قواتنا في هذه اللحظات للعدو الذي يدفع بقواته من قواعده المنتشرة في جميع أنحاء العاصمة في محاولات للسيطرة على المواقع الاستراتيجية بما فيها القصر الجمهوري والقيادة العامة ومقر رئيس مجلس السيادة وسيخيب مساعيهم الآثمة وتتكسر أمام عزم وإرادة وجسارة أبناءكم في القوات المسلحة”.وقدم الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، السبت، روايتين متضاربتين بشأن كيفية اندلاع الاشتباكات المستمرة بين الطرفين، اللذين تصاعدت التوترات بينهما خلال الآونة الأخيرة.وأصدر مكتب الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني بيانا مقتضبا يتهم فيه الدعم السريع بـ”الغدر والخيانة”.

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