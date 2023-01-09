الجيش الصيني يجري تدريبات قتالية قرب تايوان

الجيش الصيني يجري تدريبات قتالية قرب تايوان
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الجيش الصيني أنه أجرى تدريبات قتالية حول تايوان اليوم، في ثاني تدريبات من نوعها خلال أقل من شهر.وقالت قيادة المنطقة الشرقية بالجيش الصيني في بيان في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد إن قواتها نظمت “دوريات استعداد قتالي مشتركة وتدريبات قتالية فعلية” في البحر والمجال الجوي حول تايوان.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *