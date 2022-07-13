الجيش والبيشمركة يناقشان التعزيز الأمني في المناطق الرخوة

الجيش والبيشمركة يناقشان التعزيز الأمني في المناطق الرخوة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم الأربعاء، وصول رئيس أركان العمليات الفريق الركن حامد عبد المقصود الى أربيل.وذكر بيان للقيادة، إن الزيارة تأتي لعقد مباحثات وصفها بالمهمة مع رئيس اركان البيشمركة الفريق الركن عيسى عزير، لمناقشة الوضع الأمني لمناطق ذات الاهتمام المشترك ومتابعة المعلومات الاستخبارية والامنية.وأضاف أن قائد القوات البرية وعدداً من القادة العسكريين شاركوا في الاجتماع.

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