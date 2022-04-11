الجيل الجديد:إيرادات منافذ الإقليم وغيرها تذهب إلى جيوب أحزاب السلطة

الجيل الجديد:إيرادات منافذ الإقليم وغيرها تذهب إلى جيوب أحزاب السلطة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو حراك الجيل الجديد ريبوار جلبي، الاثنين، أن منافذ إقليم كردستان العراق اصبحت بوابة فساد لأحزاب السلطة الحاكمة في الإقليم.وقال جلبي في حديث  صحفي، إن “عائدات المنافذ الحدودية في الإقليم لاتدخل ضمن موازنة الإقليم، وهيئة المنافذ والكمارك لاسلطة في كردستان لاسلطة لها على المعابر الحدودية”.وأضاف أن “المعابر الحدودية في أربيل ودهوك عائدة للحزب الديمقراطي، والمنافذ الحدودية في السليمانية تعود للاتحاد الوطني، وهم من يتحكم بعائداية تلك المعابر، كما أن هناك معابر تدار من قبل شخصيات متنفذة وعشائر”.ويتهم نواب وشخصيات سياسية منافذ إقليم كردستان العراق بانها بوابة الفساد الكبرى والتهريب وإدخال المواد الممنوعة للعراق.

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