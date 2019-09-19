الجيل الجديد:الشعب الكردي غير راضٍ عن حكم العائلتين الطالبانية والبارزانية في الاقليم

الجيل الجديد:الشعب الكردي غير راضٍ عن حكم العائلتين الطالبانية والبارزانية في الاقليم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن حراك الجيل الجديد سركوت شمس الدين، الخميس، ان الشعب الكردي غير راضٍ عن حكم العائلتين الطالبانية والبارزانية في الاقليم، لافتاً الى ان الصراع طويل من اجل تغيير نظام الحكم في كردستان.وقال شمس الدين في تصريح  صحفي، ان “نسبة المشاركة بانتخابات الاقليم بلغت 35 %، وهذا دليل واضح على ان الشعب الكردي يرفض حكم العائلتين الطالبانية والبارزانية، وغير راضٍ عن اداء حكومة كردستان”.واضاف ان “اقليم كردستان لايملك بديلاً للاحزاب الحاكمة هناك، حيث فشلت المعارضة في تقديم البديل المناسب من اجل تغيير الحكم في الاقليم، حيث مازال الشعب الكردي ينتظر البديل المناسب ليحل محل العائلتين الحاكمتين”.وبين شمس الدين، أن “البديل للاحزاب الحاكمة في الاقليم سيأتي بعد صراع مع الاحزاب الكردية الحاكمة للاقليم، حيث ستكون هذه الصراعات في كردستان وبغداد ايضاً، وستواصل الاحزاب المعارضة تحركاتها لاحداث تغيير في سلطة الاقليم”. 

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