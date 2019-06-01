الجيل الجديد:العلاقة بين بغداد وأربيل ستكون سيئة في ظل العائلة البارزانية الانفصالية

الجيل الجديد:العلاقة بين بغداد وأربيل ستكون سيئة في ظل العائلة البارزانية الانفصالية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر عضو مجلس النواب عن كتلة الجيل الجديد، سركوت شمس الدين، السبت، من سوء العلاقات بين بغداد والاقليم عقب اختيار نيجرفان بارزاني لمنصب رئيس كردستان.وقال شمس الدين، في بيـان ، إن “اختيار نيجرفان بارزاني سيؤثر بشكل سلبي على عدد من القضايا وأبرزها كركوك واختيار وزير العدل في الحكومة الاتحادية، رغم ان الكتلة لاتدعم تسمية وزير تابع لاحد الحزبين الرئيسيين في كردستان لهذه الوزارة المهمة والحساسة، وكأنها ملكاً لاحدهم”.وأضاف،  أن “اختيار بارزاني لمنصب مايسمى رئيس الاقليم في مشهد تمثيلي مخجل اعترى الجلسة البرلمانية لبرلمان الاقليم، سيؤدي الى سيطرة مطلقة لازلام الحزب الديمقراطي على المؤسسات هناك”، مشيرا الى أن “العلاقات مع بغداد ستكون في أسوأ حالاتها وتتسم بالعدوانية، كون هذا الحزب يحمل نزعة عنصرية ودكتاتورية”.ووصف الموضوع بــ “خطر جدا”، ويستدعي من الحكومة والكتل السياسية بناء علاقاتها مع شعب الاقليم المبتلى بهذه الطبقة الفاسدة التي تفتعل الازمات في كل مرحلة”.وانتخب  برلمان الإقليم، الثلاثاء الماضي،  نيجيرفان برزاني، الذي كان يتولى منصب رئيس وزراء الإقليم، رئيسا لكردستان العراق، بحصوله على 68 صوتا من أصوات 81 نائبا حضروا الجلسة. ويضم برلمان الإقليم 111مقعدا.وقاطع جلسة التصويت نواب أبرزهم أعضاء حزب الاتحاد الوطني الكردستاني (21 نائبا)، الذي يعد المنافس السياسي الرئيسي للحزب الديمقراطي الذي يتزعمه مسعود بارزاني.

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