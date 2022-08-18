الجيل الجديد:المشاركة الشعبية ستكون واسعة في الانتخابات الجديدة

الجيل الجديد:المشاركة الشعبية ستكون واسعة في الانتخابات الجديدة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبرت رئيس كتلة حراك الجيل الجديد في مجلس النواب سروة عبد الواحد،  الخميس،أنه اذا تم إعادة الانتخابات مرة أخرى، ستحظى بإقبال واسع من قبل الناس، مبينة أن ذلك لعلمهم بقيمة الأصوات.وذكرت عبد الواحد في تصريح لإذاعة صوت أميركا ، أنه “ليست لدينا أي مشكلة مع حل البرلمان، لكن هناك اليات دستورية وقانونية لهذا الاجراء يجب أن تتبع”.وأضافت أنه “اذا تم إعادة الانتخابات مرة أخرى، ستحظى بإقبال واسع من قبل الناس، لانهم يعلمون ان الأصوات ستكون لها قيمة كبيرة”، داعيةً الى “تشكيل حكومة إنتقالية تكون حكومة مصغرة  تأخذ على عاتقها إجراء الانتخابات القادمة”.وتابعت أنه “لا يمكن أن يستمر الوضع العراقي الراهن حتى النهایة، يجب العمل على إيجاد الحلول”، مضيفة “نحن قدمنا خارطة طريق من 8 نقاط لحلحلة الازمة”.وأكملت “اذا كانت هناك إرادة حقيقية للإصلاح بدون شك يمكن تطبيق وتنفيذ النقاط الثمانية بكل يسر وسهولة”.وأشارت الى أنه “لا يمكن عقد جلسات مجلس النواب وأنصار التیار الصدري داخل مبنى البرلمان”، مرجحةً أنه “ستكون للأحداث في بغداد تأثيرا كبیرا علی إقليم كردستان وعلى أي بقعة أخرى في العراق”.

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