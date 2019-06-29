الجيل الجديد:حزبي بارزاني وطالباني فشلوا في عرقلة ملف فساد شركتي كار وقيوان

الجيل الجديد:حزبي بارزاني وطالباني فشلوا في عرقلة ملف فساد شركتي كار وقيوان
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الجيل الجديد سركوت شمس الدين،السبت، ان محاولات النواب الكرد في الحزبين الكرديين بعرقلة فتح ملف شركتي كار وقيوان باءت بالفشل.وقال شمس الدين في حديث صحفي، إن “نواب حزبي بارزاني وطالباني انسحبوا من جلسة فتح ملف شركة كار وقيوان لكونها مليئة بالخروقات والفساد والسرقات المهولة”.وأضاف، أن “النواب الكرد من الحزبين الكرديين حاولوا قبل ثلاثة أشهر غض النظر عن هذا الملف ولكنهم فشلوا بسبب الفساد والسرقات لهذه الشركات”،  مشيرا أن “اللجنة ماضية في التحقيق عن فساد الشركتين وستعلن نتائج مفاجئة عن فساد هذه الشركات”.واتهم عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، كتلة صادقون عدي عواد، السبت الماضي، كتل سياسية بممارسة الضغط على رئاسة مجلس النواب بغية منع التحقيق بعقود كار وقيوان.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *