الجيل الجديد:حزب بارزاني لديه منافذ سرية مع تركيا

الجيل الجديد:حزب بارزاني لديه منافذ سرية مع تركيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو حراك الجيل الجديد ريبوار جلبي، الاثنين، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني لديه منافذ حدودية سرية خاصة به.وقال جلبي في حديث  صحفي، إنه “حتى لو أغلقت الحكومة العراقية المنافذ الرسمية مثل منفذ إبراهيم الخليل ومنفذ فيشخابور، فأن الحزب الديمقراطي لديه منافذ سرية لاتعلم بها بغداد”.وأضاف أن “التهريب مع تركيا واصل لمراحل خطيرة جدا، ويتم تهريب أنواع المواد المحظورة وغير المحظورة ولا تخضع للتدقيق والرقابة، وإيقاف المنافذ الحدودية مع تركيا لن يقبل به الديمقراطي وسيستمر بتحدي قرارات الدولة العراقية”.وبعد القصف الأخير طالب الأوساط الشعبية والشعبية الحكومة بغلق المنافذ الحدودية مع تركيا كنوع من وسائل الضغط على أنقرة.

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