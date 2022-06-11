الجيل الجديد:سيبقى حزب بارزاني متفردا في السلطة دون تعديل قانون انتخابات الإقليم

الجيل الجديد:سيبقى حزب بارزاني متفردا في السلطة دون تعديل قانون انتخابات الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو حركة الجيل الجديد الكردية المعارضة ريبوار محمد، السبت، الحزب الديمقراطي بممارسة الخداع والالتفاف على القانون من أجل الاستمرار في السلطة.وقال محمد في حديث صحفي، إن ” اجراء انتخابات برلمان الإقليم بقانونها الحالي، يتيح للحزب الديمقراطي الاستمرار بالاستحواذ على السلطة”.وأضاف أن “الحزب الديمقراطي يريد الالتفاف على القانون، عبر استخدام مقاعد الأقليات وأيضا استمرار المفوضية الحالية التابعة للديمقراطي، غير النزيهة”. تأتي تلك الاتهام وسط انقسام حاد بين الأحزاب الكردية سيما بين الديمقراطي والاتحاد الوطني الذي يتهم بارزاني بالاستمرار في التفرد بالسلطة والقرارات وحرف المسار القانوني للانتخابات في كردستان.

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