الجيل الجديد:على حزب بارزاني أحترام قرارات المحكمة الاتحادية

الجيل الجديد:على حزب بارزاني أحترام قرارات المحكمة الاتحادية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذرت النائبة عن حركة الجيل الجديد، سروة محمد، الاحد، من تعرض الاقليم لاضرار فادحة ما لم يرضخ لقرارات المحكمة الاتحادية .وقالت النائب سروة محمد في تصريح صحفي، إن “الاقليم سيواجه من الناحية الاقتصادية والسياسية تداعيات خطيرة إن لم يلتزم بقرار المحكمة الاتحادية، منها تعرض تصدير وبيع نفط كردستان الى مشاكل وعقبات، والدليل مطالبة وزارة النفط بعدم تجديد عقود الشركات التي تشتري نفط الاقليم باستثناء شركة تسويق النفط العراقية (سومو)”.واضافت محمد ان “على القوى والاطراف الكردية جميعا توحيد الموقف والخطاب في العراق في مواجهة اي مساع تستهدف اقليم كردستان ومصالحه.”هذا وقالت الرئاسات الأربع في إقليم كردستان نهاية شباط المنصرم إن قرار المحكمة الاتحادية العراقية بشأن قطاع النفط والغاز في الإقليم “غير مقبول” لأنه يخالف مبادئ النظام الاتحادي، مشيرة إلى أن الإقليم سيسلك كل السبل للدفاع عن حقوقه وسلطاته الدستورية.بحسب قولها.

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