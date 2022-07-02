الجيل الجديد:لن نحضر أي اجتماع للأحزاب الكردية برئاسة نيجيرفان

الجيل الجديد:لن نحضر أي اجتماع للأحزاب الكردية برئاسة نيجيرفان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في حراك الجيل الجديد صلاح داود، السبت، عدم مشاركة حزبه في أي اجتماعات للأحزاب الكردية تتم برعاية رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني.وقال داود، في حديث صحفي، إن “أي اجتماع للأحزاب الكردية يجب أن يعقد برعاية من أطراف محايدة”، مشيرا الى أن “الجيل الجديد يمتنع عن الحضور لأي اجتماع برعاية البارزاني”.وأضاف أن “رئاسة الإقليم هي طرف سياسي منحاز للحزب الحاكم الحزب الديمقراطي”، مبيناً أن “الديمقراطي يريد إقامة الانتخابات وفقا لشروطه والطريقة التي تحافظ على امتيازاته، لذلك لن نشارك بأي اجتماع للأحزاب إلا إذا كان من جهة محايدة”.وفي وقت سابق من اليوم، أكد عضو برلمان إقليم كردستان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني صباح حسن، أن اجتماعا آخر سيعقد للأحزاب الكردية الأسبوع المقبل.وقال حسن ، إن “الأحزاب الكردية ستحاول حسم ملفات انتخابات برلمان إقليم كردستان وتثبيت موعدها، ومناقشة قانون الانتخابات والمفوضية”.وأضاف أن “الاجتماع سيعقد بمقر رئاسة إقليم كردستان ورعايتها وبحضور ممثلة الأمم المتحدة جنين بلاسخارت”.وأكد أن “هذا الاجتماع سيكون بداية لحل جميع المشاكل العالقة بين الأحزاب الكردية، وخاصة بين الحزبين الرئيسين”.

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