الجيل الجديد:وزير المالية ” كثير السفر”

الجيل الجديد:وزير المالية ” كثير السفر”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- انتقد عضو مجلس النواب عن كتلة الجيل الجديد سركوت شمس الدين، الأربعاء، الزيارات المكوكية خارج العراق لنائب رئيس الوزراء وزير المالية فؤاد حسين والغياب المستمر له، مشيرا إلى أن ذلك اثر سلبا على الاقتصاد.وقال شمس الدين في بيان ، إن “فؤاد حسين غادر العراق منذ أكثر من 10 أيام وبدأ غيابه هذا يضر بالسوق المالي الهش في العراق،وادى الى تأخير المدفوعات إلى المستثمرين ورواتب موظفي حكومة إقليم كردستان لأكثر من أسبوعين”.وأضاف، أن “اللجنة المالية في مجلس النواب دعت وزير المالية لحضور جلسة استماع تخص مناقشة الوضع المالي في البلد،الا ان كثرة سفره وغيابه الدائم ادى الى ارجاءها لحين عودته”.والمح شمس الدين بأن “الوزير لم يخول وكيل او اي موظف بأن ينوب عنه في حال غيابه،وبالتالي فإن مئات الطلبات تنتظر توقيعه،بما في ذلك استفسارات برلمانية”، مطالباً البرلمان بـ”اتخاذ اجراء سريع ومناسب ضد وزير المالية يمكن ان يردعه في المستقبل من الغياب المتكرر والدائم عن عمله الحكومي”. 

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