حركة الجيل الجديد تتوقع زيادة أعضاء تحالف المعارضة إلى(35) نائب

حركة الجيل الجديد تتوقع زيادة أعضاء تحالف المعارضة إلى(35) نائب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت حركة الجيل الجديد الكردية، السبت، عن نيته نقل تجربة المعارضة في برلمان اقليم كردستان العراق الى مجلس النواب الاتحادي بالتعاون مع القوى المتحالفة معها، مرجحا اعلان انضمام اسماء جديدة لتحالف من اجل الشعب.وقال النائب الفائز عن الحركة اوميد محمد في تصريح صحفي: ان “تجربة المعارضة للاحزاب الكردية الحاكمة في اقليم كردستان كانت مثمرة وسيتم نقل تلك التجربة من برلمان الاقليم الى بغداد بالتعاون مع القوى المتحالفة معها”.وأضاف محمد، ان “التحالف لا ينوي الدخول باي مباحثات بشان الحكومة المقبلة وان التصويت على الوزراء سيكون ضمن سياقات ودراسة مستفيضة”.واشار الى ان “المفاوضات مع القوى المستقلة مستمرة ومن المتوقع ان تتجاوز الكتلة المعارضة في البرلمان الـ35 نائبا ولا تطمح للحصول على أي منصب “.

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