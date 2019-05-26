الجيل الجديد :عبد الواحد في حبس انفرادي داخل معتقل لحزب طالباني

الجيل الجديد :عبد الواحد في حبس انفرادي داخل معتقل لحزب طالباني
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السليمانية/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في حركة الجيل الجديد ريبوار عبد الرحمن، السبت، أن زعيمهم شاسوار عبد الواحد في حبس انفرادي في أحد معتقلات الاتحاد الوطني الكردستاني.وقال عبد الرحمن في تصريح صحفي، إن “الاتحاد الوطني الكردستاني هو الحزب الحاكم في السليمانية وبالتالي نحملهم كافة المسؤولية عن حياة شاسوار عبد الواحد داخل سجنه الانفرادي”.وأضاف، أن “عبد الواحد مضرب عن الطعام بسبب التعامل في الحبس الانفرادي وسيكون لنا موقف واضح وصريح خلال الساعات القادمة في استمرار حسبه وعدم ايضاح معلومات بشانه”، محملا “الحزب الحاكم في المحافظة أي خطر على حياته”.وكانت القوات الأمنية قد إعتقلت رئيس حراك الجيل الجديد، شاسوار عبدالواحد، الخميس الماضي في السليمانية ، وذلك بحسب المادة الثانية من قانون سوء استخدام وسائل الاتصالات.

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