الجيل الجديد :لن نشترك في حكومة حزبي بارزاني وطالباني

الجيل الجديد :لن نشترك في حكومة حزبي بارزاني وطالباني
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 السليمانية/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في حركة الجيل الجديد الكردية المعارضة محمد رؤوف، الأحد، أن حركته لن تشارك في أي حكومة تضم الحزبين الرئيسيين في اقليم كردستان، مشددا على ان الحركة لن تتحالف مع الحزبين الديمقراطي والاتحاد حتى لو بقيا في الحكم 100 عام.وقال رؤوف في تصريح  صحفي له اليوم، إن “حركة الجيل الجديد لن تشارك في حكومة تقودها هذه الاحزاب الفاشلة لكونها لم تحقق شيئا يذكر عدا مصالحهم”، مؤكدا أن “الحركة لن تشارك في اي حكومة يشترك بها الحزبان حتى لو بقوا في الحكم 100 عام”.وأضاف “اننا كحركة معارضة سوف نناضل من اجل ازاحة هذه الاحزاب وسوف يكتفي نواب الحركة بمعارضتهم في البرلمان”، مبينا أن “هذا القرار جاء بسبب المواقف السابقة للحزبين التي تسببت بتراجع الإقليم”.ولفت رؤوف إلى ان “حركة الجيل الجديد ستبقى تمثل المعارضة الديمقراطية داخل برلمان إقليم كردستان”. 

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