الجيل الجديد يتهم رئاسة برلمان الإقليم بالتواطؤ مع أحزاب السلطة الفاسدة

الجيل الجديد يتهم رئاسة برلمان الإقليم بالتواطؤ مع أحزاب السلطة الفاسدة
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أتهم رئيس كتلة الجيل الجديد في برلمان إقليم كردستان كاظم فاروق، الخميس، هيئة رئاسة برلمان الإقليم بمحاباة أحزاب السلطة الحاكمة.وقال فاروق في حديث صحفي، إنه “من غير المعقول أن لايتم السماح لنائب منتخب من قبل المواطنين بالدخول للبرلمان وجلسات التصويت وممارسه دوره التشريعي والرقابي، الذي كفله له القانون”.وأضاف أنه “للمرة الثالثة يتم منعه من الدخول لقاعة برلمان الإقليم، وذلك لأنه انتقد الفساد والسرقات داخل أحزاب السلطة الحاكمة، وهناك مجاملة من قبل رئاسة البرلمان لتلك الأحزاب على حساب نواب المعارضة”.وعقد برلمان إقليم كردستان يوم أمس جلسته التي ناقش فيها عدد من المواضيع والمقترحات التي تخص الواقع الخدمي والاقتصادي في الإقليم. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *