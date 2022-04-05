الجيل الجديد يطالب بغداد بالتحقيق في أموال عائلتي البارزاني والطالباني في البنوك اللبنانية

الجيل الجديد يطالب بغداد بالتحقيق في أموال عائلتي البارزاني والطالباني في البنوك اللبنانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب القيادي في حراك الجيل الجديد همداد شاهين، اليوم الثلاثاء، بفتح تحقيق بملف تجميد أموال إقليم كردستان في البنوك اللبنانية.وقال شاهين في حديث صحفي، إنه “يجب فتح تحقيق بملف تجميد الأموال ولماذا تم إيداعها في البنوك اللبنانية منذ سنوات، وهل هي تعود لحكومة الإقليم أم لمسؤولين في أحزاب السلطة والعوائل الحاكمة”.وأضاف أن “عوائل السلطة تتحكم بأموال الإقليم والعائدات النفطية، ويجب فتح تحقيق من قبل الحكومة الاتحادية والقضاء لمعرفة مصير تلك الأموال”.

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