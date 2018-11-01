الجيل الجديد يقرر المشاركة في البرلمان العراقي

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت النائبة عن حراك الجيل الجديد، سروة ونس عمر، اليوم الخميس، ان حراكها سوف يشارك في البرلمان فقط لمتابعة اداء الحكومة بتنفيذ القوانين، مع الاستمرار بمقاطعة الحكومة.وقالت عمر في حديث صحفي لها اليوم، إن “حراك الجيل الجديد قرر سابقا، بانه قد لا يشارك في العملية السياسية ولا في البرلمان، ولكن القرار لم يكن نهائيا”.وأضافت ان “اللجنة العليا للحزب اجتمعت يوم امس ودرسوا الوضع وقررنا المشاركة فقط في البرلمان والانقطاع عن الحكومة”، مبينة ان “السبب وراء ذلك هو ان الحكومة في الاقليم يسيطر عليها الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني ولا نستطيع تغيير قرار وفي هذا الوضع يستحسن ان نكون معارضة قوية”.واشارت الى ان “قرار المشاركة فقط في البرلمان يشمل برلمان الاقليم وبرلمان الحكومة الاتحادية”، مؤكدة ان ” هدفنا الاساسي من المشاركة هو متابعة اداء الحكومة والتركيز على تشريع القوانين والمتابعة بعيدا عن المناصب الحكومة”.