الحائط الضعيف يغري اللصوص

الحائط الضعيف يغري اللصوص
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بقلم:عبد الكاظم العبودي

كلكم مسئولون أمام ضياع العراق

(1)

أغلقوا ثقب الأوزون الفارسي المخيم فوق بنوك وسقف العراق ورؤوس العرب والعراقيين؟؟

مزادات بيع العملة الصعبة في البنك المركزي ستبيع كل ثروات العراق، فانتبهوا ، أوقفوها بكل السبل وتابعوا شبكاتها وأدواتها المحلية والدولية وافضحوها.

العراق ينهب بشكل يومي ومتصاعد. والإخطبوط الصفوي رأسه في طهران وبيروت وتمتد اذرعه في بغداد وشمال العراق وعواصم عربية وأجنبية أخرى يعتاش طفيليا كالعلق الخبيث على امتصاص النفط ونهب خيرات العراق .

اقطعوا أيادي لصوص العلن أو الخفاء، حتى لو لجأت طلائع تحرير العراق الى العنف المسلح والشروع بتصفية أوكار الفاسدين كمهمة أولى وأساسية .

لابد من القصاص وتنفيذه فورا وعلى الملأ .

لا تتفرجوا بعد اليوم فلم يعد الكلام والمناشدة ولهو السياسة والإعلام المنافق نافعا.

وان غدا لناظره قريب.

ومن الله التوفيق والفلاح.

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إلى من يعرفون رياضيات ديوان الحسبة

والى أصحاب فتاوى تنفيذ القصاص

(2)

والى كل عراقي يباع وطنه ولا ينتفض؟

قبل أن أسأل كم هي نسبة 7 مليارات دينار ورقية منقوعة بالماء منذ خمسة سنوات إلى مجموع آلاف المليارات من أثمان العقارات التي استولى عليها أمثال نوري المالكي وعمار الحكيم وبطانة مقتده الصدر ممثلة في بهاء الاعرجي والنابحات النادبات حنان الفتلاوي وعالية نصيف ، وكل بقية الحيتان، في مستنقع الفساد العراقي، و ما عرف منهم وما ظل مختفيا في حكومة الظل الخفية التي تديرها إيران في العراق مثل آل العلاق وآل حكيم وآل سيستاني وآل نجيفي وآل علاوي وآل جبوري وآل كابوني في صلاح الدين والانبار ، إضافة إلى الكرادلة ولا أقول الأكراد ؟؟.

اذا كنتم حقا مسلمين فطبقوا القصاص المعروف في ديوان الحسبة.

اقطعوا أياديهم ورؤوسهم أينما وجدتموهم.

هذا هو الجهاد الحقيقي يا مسلمين؟؟ .

وإذا كنتم عراقيين وشرفاء وأحرار فلا تضعوا أعناقكم تحت مشانق ومقاصل وسيوف هؤلاء المارقين فيبيعونكم كالقطيع والإماء مثلكم مثل عرضكم المستباح الضائع بين مجازر وأفعال الدواعش والمواعش وعبيد غلمان فارس.

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