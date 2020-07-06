الحاقد ضدالعرب عبد الصمد يرفض تعيين نبيل جاسم رئيسا لشبكة الإعلام العراقي

الحاقد ضدالعرب عبد الصمد يرفض تعيين نبيل جاسم رئيسا لشبكة الإعلام العراقي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبر القيادي في حزب الدعوة الطائفي خلف عبد الصمد، الاثنين، مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي فاقد للشرعية من قبل البرلمان اتخذ قرارا غير مستند للقانون. وقال عبد الصمد في تغريدة على تويتر ان “مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي الفاقد للشرعية من قبل البرلمان اتخذ قرارا غير مستند للقانون و دون وجود اسباب موجبة و دون الاخذ باعمام رئيس الوزراء بعدم تغيير الدرجات الخاصة و بذلك بات لزاما على البرلمان اعفاء هذا المجلس لضمانة لمعالجة الخرق القانوني و اعادة الامور الى نصابها”. وأمس الأحد، قرر مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، إنهاء تكليف فضل عباس محسن، رئيساً لشبكة الإعلام، وتكليف الإعلامي نبيل جاسم، بدلاً عنه.يذكر ان عبد الصمد من اصول إيرانية من قبل والده والحقد الذي يحمله ضد العرب والرافضين لإيران ومشروعها لاوصف له.

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