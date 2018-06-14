الحبوب:العراق اشترى 1.75 مليون طن قمحا محليا

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب في العراق، الخميس، ان العراق اشترى 1.75 مليون طن قمحا محليا منذ بداية الموسم الحالي.وقال مدير الشركة نعيم المكصوصي، بحسب رويترز، إن “العراق اشتري 1.75 مليون طن من القمح المحلي منذ بداية الموسم الحالي بما يقل عن الرقم المستهدف لوزارة التجارة البالغ 2.5 مليون طن”.وأضاف المكصوصي، أن “الصوامع في السليمانية وأربيل ودهوك في إقليم كردستان العراق شبه المستقل بشمال البلاد لم تستقبل أي قمح هذا الموسم بسبب مشكلات فنية بينها وبين وزارة الزراعة العراقية”.ويحتاج العراق، وهو من كبار مستوردي القمح في الشرق الأوسط، إلى نحو 4.5 مليون طن سنويا. وعانى العراق من الجفاف وشح المياه مما ألحق أضرارا بقطاع الزراعة.وبدأ موسم شراء القمح المحلي في 16 أبريل نيسان، ومن المتوقع أن يستمر حتى نهاية يونيو حزيران.وعادة ما تعلن الشركة العامة لتجارة الحبوب التي تتبع وزارة التجارة بشكل منتظم عن مناقصات عالمية لاستيراد القمح من أجل برنامج بطاقات التموين، الذي يغطي الطحين (الدقيق) وزيت الطهي والأرز والسكر وحليب الأطفال. وجرى تدشين البرنامج في عام 1991 لمواجهة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الأمم المتحدة على بغداد.ويشترى العراق قمحا من مناشئ الولايات المتحدة وكندا وأستراليا عبر مناقصات عامة أو دعوات خاصة.