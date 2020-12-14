الحداد:بغداد وأربيل يقتربان من التوصل إلى إتفاق عادل

الحداد:بغداد وأربيل يقتربان من التوصل إلى إتفاق عادل
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد، اقتراب بغداد وأربيل من التوصل إلى اتفاق عادل.وقال الحداد في حديث صحفي ، إن “المفاوضات بين وفد الإقليم، الذي يزور بغداد، والحكومة الاتحادية مستمرة بشأن الملفات العالقة والمستحقات المالية”، مبينا أن “الطرفين قريبان من الاتفاق، ونأمل التوصل إلى اتفاق عادل يصب في مصلحة الجميع والالتزام بتنفيذ بنوده”.وأضاف، أن “إقليم كردستان أبدى استعداده الكامل لتنفيذ كافة التزاماته الدستورية تجاه الحكومة الاتحادية”.

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