الحداد:فرض هيبة الدولة قبل إجراء الانتخابات

الحداد:فرض هيبة الدولة قبل إجراء الانتخابات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اشترط نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير الحداد، يوم الثلاثاء، توفير كافة المستلزمات التشريعية والمالية والفنية وفرض هيبة الدولة وانهاء ملف النازحين، لضمان نجاح الانتخابات التشريعية المبكرة في البلاد.وقال الحداد في بيان ، إن “تحديد موعد إجراء الانتخابات من اولى مهام الحكومة”، مؤكداً على “أهمية تهيئة الأجواء المناسبة للانتخابات النيابية ودعم مطالب الجماهير في تحقيق الشفافية والمصداقية في الانتخابات القادمة”.وأضاف الحداد أنه “يجب توفير كافة المستلزمات التشريعية والمالية والفنية لضمان نجاح تلك الانتخابات”، مشدداً على “العمل لإنهاء ملف النازحين وعودتهم الى ديارهم، وتمكين الناخبين من خوض تجربة ديمقراطية جديدة للتعبير عن إرادتهم بكل حرية لاختيار ممثليهم عبر صناديق الاقتراع من خلال فرض هيبة الدولة وانهاء ظاهرة الانفلات الأمني وحصر السلاح بيد الدولة”.ورحّب رئيس الجمهورية برهم صالح في وقت سابق اليوم، بإعلان رئيس مجلس الوزراء في مقترحه لموعد إجراء الانتخابات المبكرة، داعياً البرلمان إلى استكمال قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن، وإرساله إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه والشروع بتنفيذه.واعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الجمعة الماضي، أن الانتخابات البرلمانية ستجري يوم 6 يونيو عام 2021، متعهدا بتوفير رقابة دولية على العملية الانتخابية.ولاقى اعلان الكاظمي موعد الانتخابات ترحيبا امميا وتعهدا بالدعم، والعمل على نجاحها الا ان مواقف الكتل السياسية مازالت مبهمة ومقسمة حيال الموعد وآليات اجراء الانتخابات.

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