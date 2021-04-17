الحداد:مقترح وزارة المالية بفرض ضريبة على رواتب الموظفين مخالفة قانونية

الحداد:مقترح وزارة المالية بفرض ضريبة على رواتب الموظفين مخالفة قانونية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد نائب رئيس مجلس النواب بشير خليل الحـداد، اليوم السبت، أن مقترح وزارة المالية مخالفة قانونية لمواد الموازنة.وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس البرلمان في بيان ، أن “الحداد انتقد مقترح وزير المالية إلى مجلس الوزراء والتوصية بتنفيذ ضريبة الدخل للموظفين وإلغاء قرار مجلس الوزراء بالرقم (156) في 2016/6/7 والعودة إلى الاستقطاعات الضريبية المباشرة من رواتب الموظفين وفقاً لتعليمات المالية رقم (1) لسنة 2007″.واضاف ان” مقترح وزارة المالية مخالفة قانونية صريحة لمواد ونصوص قانون الموازنة الإتحادية  لعام2021 الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي في ‏‏3/31/‏‏‏‏2021″.وتابع : أنه “على وزارة المالية البحث عن تعظيم موارد الدولة بدلاً من الاستقطاعات الضريبية للموظفين والمتقاعدين، وهم شريحة مهمة وفئات عاملة ويجب عدم المساس بدخلهم الشهري”.وشدد الحداد على أهمية البحث عن حلول ومعالجات للمشاكل الاقتصادية وآثار سعر الصرف ومانتج عنه من ارتفاع في الأسعار، ما أضاف عبئا جديداً على كاهل المواطن العراقي بمن فيهم شريحة الموظفين”.

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