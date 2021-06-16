الحداد وتولر يبحثان ملف الانتخابات

الحداد وتولر يبحثان ملف الانتخابات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث عضو هيئة رئاسة البرلمان، بشير الحداد، الأربعاء، ملف الانتخابات مع السفير الأمريكي، ماثيو تولر.وذكر بيان للمكتب الإعلامي للحداد،أن “نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير خليل الحــداد استقبل اليوم، في مقر إقامته ببغداد السفير الأمريكي ماثيو تولر”.وأضاف البيان، أنه “جرى خلال اللقاء الذي حضره مدير عام مكتب نائب رئيس المجلس هوشيار غفوري بحث عدد من الموضوعات والقضايا ذات الإهتمام المشترك وفي مقدمتها السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة وتأمين الإستقرار في عموم البلاد والجهود الرامية لتهيئة الأجواء لإجراء الإنتخابات النيابية المبكرة في 10 من شهر تشرين الأول من هذا العام”.وتابع، أن “الجانبين أستعرضا مجمل تطورات الأوضاع السياسية والأمنية على الساحة العراقية والأحداث الجارية في المنطقة، فضلاً عن مناقشة الجانب الإقتصادي وفرص الإستثمار ومسار المفاوضات والحوارات بين الحكومة الإتحادية وحكومة أقليم كوردستان والوصول إلى تفاهمات مشتركة برؤية وطنية”.وأكد الحداد، خلال اللقاء، على “أهمية إستمرار التنسيق والتعاون بين واشنطن وبغداد في إطار الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للبلدين، واحترام السيادة الوطنية”.

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