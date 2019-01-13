الحداد يؤكد على دور الأجهزة الأمنية في محاربة التطرف وحفظ الأمن

الحداد يؤكد على دور الأجهزة الأمنية في محاربة التطرف وحفظ الأمن
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بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث نائب رئيس البرلمان بشير الحداد، مع وزارة الداخلية، اليوم الأحد، دور الأجهزة الامنية في لمحاربة التطرف وحفظ الأمن.وقال مكتبه في بيان ، إنه ” زار صباح اليوم بشير حداد نائب رئيس مجلس النواب العراقي مقر وزارة الداخلية، وكان في استقباله الوكيل الأقدم عقيل الخزعلي وعدد من كبار القيادات الأمنية في الوزارة”، مبينا انه “في بداية اللقاء قدّم الحداد التهاني والتبريكات لكل الضباط والمنتسبين في الوزارة بمناسبة الذكرى السنوية (٩٧) لعيد الشرطة العراقية، مباركا جهود رجال الأمن وتضحياتهم في حماية أرواح المواطنين”.واضاف انه “جرى خلال اللقاء بحث دور الأجهزة الأمنية مع إخوانهم من الجيش في تعزيز الأمن والإستقرار في عموم البلاد والحد من الجرائم”.وأكد الحداد على “أهمية تكثيف العمل ومواصلة الجهود والاستعدادات اللوجستية والفكرية لمحاربة التطرف والإرهاب وحفظ الأمن في جميع المناطق”، مضيفاً بقوله” نثمّن دور القوات الأمنية من الجيش والشرطة، ونحن في مجلس النواب مستعدون لدعم كافة الأجهزة الأمنية من الناحية المعنوية والتشريعية، وتوفير التخصيصات المالية لتعزيز القدرات من أجل مسك الأرض وتثبيت دعائم السلام والاستقرار”.من جانبه رحّب الخزعلي بزيارة الحداد قائلا “الزيارة دلالة على وعي ووقفة جادة مع الأجهزة الأمنية، تأتي ضمن المتابعات الميدانية والحرص الدائم من قبله على تقديم الدعم والمساندة لمؤسسات الدولة بهدف تطوير أداء المهام القتالية والاستخباراتية، وسنعمل لاستقطاب حملة الشهادات العليا من الدكتوراه والماجستير”.وطالب بـ”تخصيصات مالية لتأهيل قطاع الأمن والدفاع، والعمل مستمر لتطوير البرامج الالكترونية لتجديد أنظمة المعلومات وعلى الهواتف الذكية والتعاون المشترك متواصل مع المواطنين لتثبيت الأمن”.

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