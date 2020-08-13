الحداد يدعو بغداد وأربيل للعودة إلى الحوار

الحداد يدعو بغداد وأربيل للعودة إلى الحوار
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير خليل الحداد، الخميس، الحكومة الإتحادية وحكومة اقليم كردستان العراق الى الاسراع في العودة إلى طاولة الحوار واستئناف المباحثات.وقال الحداد في بيان ، إنه “يدعو الحكومة الإتحادية وحكومة اقليم كردستان العراق الى الاسراع في العودة إلى طاولة الحوار واستئناف المباحثات وإكمالها والإتفاق وفق الآليات الدستورية والقانونية لحل جميع القضايا والملفات العالقة بين الطرفين”.وأضاف الحداد، أن “المتضرر من نتائج التأخير في المباحثات وعدم التوصل الى الإتفاق هو المواطن في الإقليم”.وأوضح، أن “الحكومة الإتحادية ملزمة بتأمين المستحقات المالية وتأمين رواتب موظفي ومتقاعدي الأقليم أسوة بباقي المحافظات العراقية وبالمقابل إيفاء الأقليم بالتزاماته الدستورية والوصول إلى حلول مشتركة لتعزيز التعاون بين بغداد وأربيل”.

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