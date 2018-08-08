الحديثي:الأسابيع القادمة ستشهد إحالة مسؤولين كبار إلى هيئة النزاهة

الحديثي:الأسابيع القادمة ستشهد إحالة مسؤولين كبار إلى هيئة النزاهة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف سعد الحديثي، المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، عن احالة 5283 مسؤولا للنزاهة منذ تشكيل الحكومة، مبينا ان الاسابيع القادمة ستشهد إحالة وجبة أخرى.وقال الحديثي في حديث صحفي له اليوم، إن “المصادقة التي تمت من قبل رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي على احالة وزيري الصناعة السابقين ووزير التربية السابق الى هيئة النزاهة جاءت لاستكمال التحقيق معهم على خلفية فساد لملف تعاقد لإنشاء مدارس لعدة محافظات بالإضافة الى عدد من المدراء العامين”.وأضاف انه “منذ تشكل الحكومة العراقية وحتى اواخر شهر تموز قبل بضعة ايام من العام تم احالة 5283 من هم بدرجة مدير عام صعودا الى وزير مرورا بالدرجات الخاصة ووكلاء الوزارة المستشارين ورؤساء مجالس المحافظات ومحافظين الى التحقيق”.وأكد انه “تم استكمال 1076 تحقيقا منهم ، فيما أحيلوا من النزاهة الى القضاء على اعتبار النزاهة الجهة التي تتولى التحقيق الاولي وبعد اكتمالها تحيل الى القضاء وهو المخول باصدار الاحكام”.ولفت الى ان “اوامر استقدام صدرت بحق 2208 من المسؤولين،800 منهم صدر بحقهم اوامر قبض اما الذين صدر بحقهم اوامر قضائية وتمت ادانتهم فهم 314 مسؤولا”.واشار الى ان “هناك لجنة مشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء واقرها المجلس مؤلفة من ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والامانة لمجلس الوزراء والهيئة التنسيقة للمحافظات لإخضاع كافة المسؤولين لعملية تقيم ومراجعة وتدقيق فيما يخص ادائهم وعمله خلال الفترة السابقة وترفع اللجنة المقترحات والتوصيات الى رئيس الوزراء في حال شخصت سواء اداء او تقصير او هدر المال العام او مخالفة قانونية”.واكد ان “المصادقة التي اعلنها رئيس الوزراء يوم امس بحق الوزراء السابقين ليست الوحيدة ولكن خطوة في اطار مسار سبقتها خطوات عديدة وهنالك استمرار للمنهج” مبينا ان” الاسابيع القادمة ستشهد ايضا احالة عدد اخر من المسؤولين وهذا الامر مرتبط بإكمال التحقيقات التي تجريها اللجان الخاصة برفع التقارير الى رئيس الوزراء”.

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