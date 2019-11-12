الحديثي:قرار إجراء الانتخابات المبكرة وتغيير الحكومة بيد البرلمان

الحديثي:قرار إجراء الانتخابات المبكرة وتغيير الحكومة بيد البرلمان
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي، الثلاثاء، أن مجلس النواب هو الوجهة الوحيدة التي تبت بقضية إجراء الانتخابات المبكرة وتغيير الحكومة، مشيرا إلى وجود آليات رسمها الدستور بهذا الخصوص.وقال الحديثي في تصريح صحفي، إن “اللجوء الى اجراء انتخابات مبكرة وحل مجلس النواب او تغيير الحكومة يجب ان يكون وفق سياقات دستورية”، مبينا أن “هناك هناك آليات رسمها الدستور فيما يتعلق بالانتخابات المبكرة وتغيير الحكومة”.وأضاف الحديثي، أن “مجلس النواب هو الجهة الوحيدة التي تتولى البت بقضية الانتخابات المبكرة وحل البرلمان وتغيير الحكومة”.وكان البيت الابيض دعا، امس الاثنين، المجتمع الدولي إلى التدخل في العراق مع استمرار التظاهرات التي تشهدها البلاد، فيما تبنى وجهة نزر اطراف سياسية معينة بالدعوة لإجراء انتخابات مبكرة.

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