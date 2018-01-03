الحديثي:الحديث عن تخفيض سقف الشروط مع كردستان لا صحة له

الحديثي:الحديث عن تخفيض سقف الشروط مع كردستان لا صحة له
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي, الأربعاء, استجابة الحكومة لتخفيض سقف شروطها خلال المفاوضات التي ستجري بين بغداد واربيل, مؤكدا أن الحكومة تريد تطبيق ما على الاقليم من التزامات قانونية ودستورية.وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي في تصريح  صحفي له اليوم: إن “الحكومة الاتحادية لم تحدد شروطا معينة قبل الجلوس للتفاوض مع حكومة إقليم كردستان عدا موقفها بشأن الغاء الاستفتاء”.واضاف الحديثي، أن “الحديث عن تخفيض سقف الشروط لا صحة له”، مؤكدا أن “الحكومة تريد ان تلتزم حكومة اربيل بسقف القانون والدستور لحل الأزمة الراهنة”.وكان مصدر مطلع في التحالف الوطني كشف اليوم الأربعاء، عن عزم بغداد واربيل تشكيل لجنة سباعية مؤلفة من شخصيات عربية وكردية لحل الأزمة الراهنة، مؤكدا احتمالية التوصل إلى حل للأزمة بين بغداد وإقليم كردستان في “القريب العاجل”.

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