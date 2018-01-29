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مصدر:أحزاب التحالف الشيعي تتحرك انتخابيا على البعثيين مقابل رفع الاجتثاث!
الحديثي:العمليات العسكرية التركية في العراق بموافقة الحكومة
كن إرهابيا أو فاسدا .. تنل مكافأة !
العبادي يترأس اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني
الأمن النيابية:الظروف الراهنة للعراق لا تسمح له بخوض حرب جديدة مع تركيا ضد الـ PKK
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البرلمان الإيراني يناقش موازنته لعام 2018 بدون عجز مالي
تركيا:الولايات المتحدة أوقفت تزويد أكراد سوريا بالسلاح
أردوغان:التنظيمات الإرهابية تسرح في سوريا تحت العلم الأمريكي
الجدعان:13 مليار دولار تم إدخالها إلى خزينة الدولة السعودية من جيوب الفاسدين
مصر..إستبعاد عنان من المشاركة في الانتخابات الرئاسية
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