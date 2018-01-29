الحديثي:العمليات العسكرية التركية في العراق بموافقة الحكومة

الحديثي:العمليات العسكرية التركية في العراق بموافقة الحكومة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف المتحدث الرسمي باسم رئيس الحكومة العراقية، سعد الحديثي، الاثنين، موقف الحكومة في حال وسعت تركيا عملياتها العسكرية في سوريا، إلى عمق أراضي العراق تحديداً في شمال إقليم كردستان وقضاء سنجار، غربي الموصل، شمال بغداد.وأكد الحديثي، في تصريح صحفي له اليوم: أنه “لا يوجد أي اتفاق بين الحكومتين العراقية، والتركية في ما يخص قيام القوات التركية بعمليات داخل عمق الأراضي العراقية”.وبشأن ما إذا كان العراق لن يسمح بأي عمليات عسكرية تركية في أراضيه، أجاب الحديثي قائلا:”أكيد، أي أمر لن يتم دون موافقة الحكومة العراقية، فهو مرفوض، وكذلك أي نشاط عسكري لأي دولة داخل أراضي العراق لم يكن بالتنسيق والموفقة فهو مرفوض، مثلما حصل عندما دخل عدد من الجنود الأتراك في الفترة سابقة داخل الأرضي بغير تنسيق مسبق، والحكومة العراقية رفضت هذا الأمر، ولم يكن لهم دور على مستوى العمليات الميدانية على الأرض”.وأكمل المتحدث الرسمي بإسم رئيس الحكومة العراقية، والتأكيد نحن إذا رفضنا وجود بضع مئات، دون عمليات قتالية، سوف نرفض القيام بعمليات قتالية بدون العودة للحكومة والتنسيق معها.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *